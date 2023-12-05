Может ли употребление сахара вызвать рак?

Онкологические заболевания могут поражать любую часть организма, они возникают, когда происходит сбой в процессах деления и роста клеток и те неконтролируемо растут, образуя опухоль. При этом она может быть как доброкачественной, так и злокачественной. Первые отличаются тем, что растут медленно и, хотя сдавливают окружающие ткани, не проникают в них и не распространяются по организму. А вот злокачественные опухоли характеризуются быстрым размножением аномальных клеток, способных проникать в окружающие ткани, а также мигрировать в другие органы, то есть метастазировать. В свою очередь, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), именно метастазы — основная причина смерти от рака.

ВОЗ также отмечает, что рак возникает в результате взаимодействия четырех факторов:

генетических;

физических канцерогенов (ультрафиолетовое, ионизирующее излучение и т.п.);

химических канцерогенов (асбест, компоненты табачного дыма, алкоголь и другие);

биологических канцерогенов (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами).

А Роспотребнадзор заявляет, что около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

Что касается сахара, то сам по себе он официально не считается канцерогеном, который однозначно провоцирует возникновение злокачественных образований. Некоторые исследователи допускают наличие такой связи, но тем не менее подчеркивают, что о ней нельзя говорить с уверенностью и она требует дополнительного изучения. Впрочем, чрезмерное употребление сладкого и продукции с добавленным сахаром может привести к ожирению, которое в свою очередь выступает признанным фактором риска для онкологических заболеваний. Так, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что ожирение может привести к развитию многих хронических заболеваний, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, артериальную гипертонию и как раз определенные виды рака. Прежде всего с избыточной массой тела связано появление новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках. Для профилактики же специалисты службы советуют употреблять в пищу рыбий жир, а также больше овощей, фруктов.

"Я бы посмотрел на ситуацию шире: значение имеет не только сахар и сахаросодержащие продукты, но и другие продукты с высоким гликемическим индексом (показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь; чем он выше, тем выше эта скорость и тем более резким будет скачок глюкозы в крови — прим. ТАСС), например, изделия из просеянной муки, белый рис, белый хлеб, картофель, — отмечает врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. — Действительно, между злоупотреблением сладким и повышением вероятности злокачественного роста есть связь, особенно если речь идет о раке молочных желез у женщин и раке поджелудочной железы. Происходит это, поскольку сахар приводит к избыточному выбросу инсулина, а последний уже стимулирует факторы, усиливающие размножение клеток". Избегать подобных продуктов стоит после 40 лет, добавляет эксперт.