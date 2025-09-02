ООН предупредила о рекордной неопределенности в мировой торговле

Изменения в экономической политике одной страны могут вызвать последствия по всему миру, отметили эксперты

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ослабление действующих правил и усиление конкуренции за критически важные сырьевые материалы привели к рекордному уровню неопределенности в мировой торговле в текущем году. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о трендах в мировой торговле.

Согласно тексту, многосторонние и региональные соглашения на протяжении десятилетий "сдерживали резкие изменения и стабилизировали торговые потоки". При этом фактор неопределенности в основном сводился к таким эпизодам, как выход Великобритании из состава Евросоюза, пандемии коронавируса или напряженностям в торговых отношениях между США и Китаем.

"Но в 2025 году в связи с ослаблением правил [мировой торговли] и ожесточенной конкуренцией за критически важные сырьевые материалы неопределенность достигла рекордного уровня", - указывается в докладе. Отмечается, что изменения в торговой политике одной страны "могут вызвать ударную волну по всему миру, нарушая работу поставщиков, производителей и рынков". Это подтверждается недавними изменениями в политике крупнейшего мирового импортера - США, которые привели к "перестройке цепочек поставок и изменению глобальных торговых потоков", поясняют экономисты ЮНКТАД.

Они также отмечают, что усиление фактора неопределенности в мировой торговле ведет к более высоким затратам и замедляет рост предприятий, приводит к перераспределению потоков капитала и изменениям условий кредитования, а также может затруднить глобальное сотрудничество. "Неопределенность - это новая пошлина, которая дорого обходится мировой торговле и наносит ущерб развивающимся экономикам", - резюмировали эксперты.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что все введенные им ранее пошлины в отношении поставок из других государств остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего многие из этих тарифов незаконными. 29 августа Апелляционный суд в федеральном округе Колумбия вынес постановление, согласно которому Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из действующих сейчас пошлин. В их числе введенные в апреле тарифы против целого ряда государств. Вашингтонская администрация называла эти меры ответными. Постановление апелляционного суда также относится к тарифам, введенным Трампом в феврале в отношении Китая, Канады и Мексики.

Согласно решению суда, пошлины остаются в силе как минимум до 14 октября. Эта отсрочка дана вашингтонской администрации, чтобы подготовить обращение в Верховный суд США.