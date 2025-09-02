Путин надеется, что торговля между РФ и Словакией продолжит расти

Президент России указал, что страны живут в сложных условиях, связанных с различными внешними ограничениями

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что положительные тенденции в товарообороте между Россией и Словакией удастся сохранить, и торговля между странами продолжит расти.

"Мы, к сожалению, живем в условиях сложных, связанных с различными внешними ограничениями. Когда-то у нас был товарооборот в $10 млрд, если в эквиваленте считать. Сейчас он упал до уровня менее 4%, правда, есть определенные подвижки на положительный план, но, надеюсь, что мы эти тенденции сможем усилить и сохранить", - подчеркнул Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.