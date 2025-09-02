Независимая политика Братиславы дает положительный результат, прежде всего в экономике, указал президент РФ

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Некоторые словацкие компании продолжают работать на российском рынке, что полезно для экономики Словакии в целом, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром республики Робертом Фицо в Пекине.

Путин указал, что независимая политика Словакии дает положительный результат, прежде всего в экономике.

"Ваши компании некоторые продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - отметил президент РФ.