УЛАН-БАТОР, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство газопровода из РФ через Монголию в КНР - грандиозный проект тысячелетия. Об этом сообщил на брифинге глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар.

"Есть хорошая новость о том, что Китай и Россия подписали меморандум о начале строительства трубопровода для поставок природного газа через монгольскую территорию. Это грандиозный долгосрочный проект тысячелетия. Я рад, что заложен фундамент для строительства, который откроет новые возможности для Монголии", - сказал премьер-министр.

Речь идет о "западном маршруте" под названием "Сила Сибири - 2", который предусматривает строительство газопровода в КНР от уже освоенных и перспективных месторождений Западной Сибири через территорию Монголии. Правительство в 2019 году подписало меморандум о взаимопонимании по реализации проекта. Транзитный участок через территорию Монголии получил название "Союз Восток".

После этого началась разработка документации. В январе 2022 года стороны подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта, а в феврале - договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022-2024 годы.

К югу от Байкала

В марте 2025 года проект газопровода "Союз Восток" был одобрен Госэкспертизой Монголии. Планируется, что общая протяженность "Силы Сибири - 2" составит порядка 2 600 км. Газопровод протянется от месторождений Ямала через Красноярскую, Иркутскую области и Республику Бурятия к югу от озера Байкал.

Границу с Монголией он пересечет близ города Кяхта. Максимальная мощность газопровода должна составить 50 млрд куб. м в год. Общая протяженность маршрута по монгольской территории составит 963 км. Помимо поставок в Китай "Сила Сибири - 2" также обеспечит газоснабжение юга Красноярского края, Бурятии и Забайкалья.

В перспективе к "Силе Сибири - 2" может быть построена ветка от Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. В случае реализации всех этих проектов в России может появиться единая газотранспортная система: от европейской части страны до Дальнего Востока.