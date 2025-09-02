Миллер объяснил, почему российский газ для Китая будет дешевле, чем для Европы

Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже, отметил глава "Газпрома"

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Цена поставок по "Силе Сибири -2" для Китая будет ниже, чем для Европы. Об этом сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Глава российской газовой монополии напомнил, что поставки газа из России в Китай идут с месторождений, расположенных в Восточной Сибири, а Европе осуществляются поставки с западносибирских месторождений. Расстояние от газовых месторождений в Западной Сибири до границы России с Китаем или Монголией больше, чем от месторождений в восточной части Сибири.

"Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже", - сказал Миллер. "Китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже," - объяснил он. - Соответственно, и цена объективно ниже".

Глава "Газпрома" также рассказал, что договоренность по "Силе Сибири - 2" рассчитана на 30 лет.