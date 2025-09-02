По словам главы холдинга Александра Жарова, компания планирует разработать конкретный регламент продвижения с помощью как цифровых приложений и платформ, так и более традиционных каналов

ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Холдинг "Газпром-медиа Холдинг" прорабатывает алгоритмы допремьерного продвижения российского кино на территории КНР. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор организации Александр Жаров, представлявший картину "В списках не значился" в Пекине на Фестивале российского кино.

"Если говорить с точки зрения относительных показателей в общемировом прокате кинолент, сборы в Китае всегда максимальные. Тем не менее в абсолютных цифрах это не такие большие показатели. Речь идет о миллионах долларов, однако емкость китайского рынка составляет десятки и сотни миллионов долларов. Мы движемся к постепенному продвижению наших картин на китайском рынке", - отметил он.

Как объяснил глава "Газпром-медиа Холдинга", в рамках поставленной задачи его организация стремится сделать китайских звезд узнаваемыми для российского зрителя, а российских - для китайского. Жаров также подчеркнул, что "основная аудитория релизов кино из жанра боевиков, комедий, военных фильмов - это молодая аудитория, поэтому очень важно использовать цифровые каналы для продвижения продукции". Генеральный директор "Газпром-медиа Холдинга" обратил внимание на важность "соответствующей проработки продвижения актеров, режиссеров и самих картин заранее, еще до их попадания на рынок". В этой связи, по его словам, к концу года "Газпром-медиа Холдинг" планирует разработать конкретный регламент продвижения с помощью как цифровых приложений и платформ, так и более традиционных каналов.

Фестиваль российского кино стартовал в понедельник в Пекине с показа картины режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился". Мероприятие организовано Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР и проходит, помимо китайской столицы, в городах Синин (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу) до 12 сентября.

Программа фестиваля

В рамках фестиваля китайскому зрителю предложат восемь фильмов - военные драмы "В списках не значился", "Каруза", "Группа крови", приключенческая драма "Северный полюс", семейные фэнтези "Царевна-лягушка", "Бременские музыканты", "Финист. Первый богатырь", а также фантастическая драма "ON и Она". Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.