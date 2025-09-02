ЦБ: снижение цели по инфляции с 4% будет возможно не ранее 2029 года

В Банке России подчеркивают, что регулятор не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции, так как такое решение будет нести значительные издержки для российской экономики

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. В экономике РФ есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем, Банк России оценит целесообразность снижения таргета с текущих 4% не ранее 2029 года. Об этом сообщается в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов.

"С учетом результатов обзора денежно-кредитной политики, проведенного Банком России в 2021-2023 годах, в российской экономике есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем. Банк России оценит целесообразность такого снижения после замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4%. Это будет возможно за пределами трехлетнего прогнозного периода, то есть не ранее 2029 года", - говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркивают, что регулятор не рассматривает возможность повышения уровня цели по инфляции, так как такое решение будет нести значительные издержки для российской экономики.