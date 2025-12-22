Инфляция: что это такое и как ее рассчитывают

Инфляция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги, снижение покупательной способности денег. Это означает, что на одну и ту же сумму с течением времени можно купить меньше товаров. На какие сферы жизни влияет инфляция, почему важна ее динамика и как она рассчитывается — в материале ТАСС.

Как рассчитывается инфляция

Цены растут неодинаково. Одни продукты могут подорожать, другие — подешеветь. Поэтому для расчета инфляции необходимо определить индекс потребительских цен (ИПЦ). Он учитывает динамику стоимости разной продукции и показывает, как за определенный период изменился общий уровень цен на товары и услуги.

Если значение ИПЦ больше 100%, то наблюдается инфляция. Если меньше, то речь идет о дефляции. Инфляцию за определенный период можно рассчитать по формуле:

инфляция = индекс потребительских цен – 100%.

К примеру, ИПЦ составляет 106%. Тогда проводится такой расчет:

106% – 100% = 6%.

В таком случае инфляция будет равна 6%.

Как рассчитывается индекс потребительских цен

В России наблюдением за ценами и измерением потребительской инфляции занимается Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

ИПЦ вычисляется по потребительской корзине — среднему набору товаров и услуг, которые граждане страны приобретают чаще всего. При расчете ИПЦ сравнивается стоимость на товары из потребительской корзины в текущем месяце с ценами на идентичный набор продукции в базисном месяце — это период, с которым сравнивают показатели какого-либо другого месяца.

Каждый квартал Росстат исследует траты 48 тыс. домохозяйств и фиксирует процент расходов на каждый вид товаров. На основании такого анализа определяются наиболее популярные продукты и услуги. Чем чаще люди приобретают какой-то продукт, тем больше вероятность того, что он попадет в потребительскую корзину. Чтобы продукт попал в список, его доля должна составлять 0,1% и более от общих потребительских расходов. Составленный перечень остается неизменным в течение календарного года.

В России большая часть расходов приходится на продовольственные товары: на 2024 год их доля в российской потребительской корзине составляла 38,1%. Колебания цен на эти товары могут оказать значительное влияние на инфляцию.

Специалисты Росстата отслеживают цены на территории всех субъектов России. В каждом регионе наблюдение ведется минимум в двух городах, которые отражают географические и экономические особенности местности. А численность населения городов должна составлять не менее 35% городского населения всего региона. Таким образом, Росстат отслеживает стоимость 775 тыс. товаров и услуг в 80 тыс. организаций в 282 городах по всей стране.

Росстат получает информацию о ценах из следующих источников:

онлайн-агрегаторы (площадки по продаже авиа- и железнодорожных билетов, услуги туроператоров и аналогичные сервисы);

сайты торговых предприятий;

информация с контрольно-кассовой техники (ККТ) в магазинах.

При расчете ИПЦ Росстату необходимо определить среднюю цену каждого товара. Для этого в разных торговых точках фиксируется стоимость того или иного продукта от различных производителей. В среднюю цену войдут те марки, которые есть в наличии и которые чаще всего покупают. При следующей регистрации будут фиксироваться цены только на те товары, которые наблюдались в предыдущем периоде. Если какого-то товара не окажется в магазине, будет учитываться аналогичный по свойствам, качеству и цене.

В преддверии Нового года Росстат публикует "индекс оливье" и "индекс сельди под шубой". Подсчеты показывают, как за год изменилась стоимость продуктов, необходимых для приготовления самых популярных блюд на новогоднем столе у россиян.

Что входит в российскую потребительскую корзину

В 2024 году потребительская корзина состояла из 566 групп товаров и услуг. Среди них:

продукты питания;

одежда и обувь;

товары для дома, хозтовары и предметы личной гигиены;

бытовая техника и гаджеты;

автомобили;

лекарства;

плата за сотовую связь и интернет;

коммунальные платежи;

аренда квартиры;

проезд в общественном транспорте;

экскурсионные туры по России и поездки в некоторые страны;

занятия спортом;

образовательные и медицинские услуги.

Со временем потребительская корзина меняется, появляются новые продукты, какие-то товары перестают покупать или продавать. К примеру, сейчас в потребительскую корзину входят смартфон и подписка на онлайн-кинотеатры, а цены на DVD-диски не отслеживают уже несколько лет.

Как рассчитать личную инфляцию

Иногда кажется, что цены растут быстрее, чем об этом говорит Росстат. Так происходит потому, что персональная инфляция может отличаться от официальной.

Потребительская корзина, которую формирует Росстат, — усредненный перечень товаров и услуг. Однако реальные покупки конкретных семьи или человека могут значительно отличаться от этого списка. Какие-то товары люди покупают чаще, какие-то — реже, некоторые позиции могут вовсе не присутствовать в их расходах. Поэтому для граждан будет иметь значение рост цен на важные для них товары и услуги.

Чтобы выяснить, как цены изменились для отдельного домохозяйства, необходимо составить список расходов за месяц. Для более точной оценки роста цен нужно отслеживать траты ежемесячно в течение года и следить за тем, чтобы состав индивидуальной потребительской корзины не менялся.

Определить уровень личной инфляции можно по такой формуле:

(сумма расходов в текущем месяце / сумма расходов в базисном месяце – 1) × 100.

К примеру, если в текущем месяце вы потратили 35 тыс. рублей, а в базисном месяце — 31 тыс. рублей, то расчет личной инфляции будет проводиться вот так:

(35 000 / 31 000 – 1) × 100 = 12,9%.

Несмотря на то что персональная инфляция может не совпадать с цифрами, публикуемыми Росстатом, знать официальные данные о росте цен необходимо. Они показывают, что происходит в экономике страны, помогают принять решение о корректировке расходов и о том, как выгоднее распорядиться деньгами — тратить или сберегать.

На данные Росстата также ориентируются:

Федеральная антимонопольная служба для контроля ценообразования;

Центральный банк при выработке решения по ключевой ставке;

производители различной продукции при формировании цен;

работодатели при принятии решения об индексации зарплат;

государство при планировании бюджетной и социальной политики.

Почему инфляция растет

В основном инфляция растет из-за дисбаланса спроса и предложения. Если наблюдается чрезмерный спрос, а предложение не может его удовлетворить, то на рынке возникает недостаток товаров, из-за чего цены растут.

Недостаточное предложение из-за стихийных бедствий, неурожая, прекращения или приостановки работы компании-производителя, ограничений на ввоз каких-либо товаров также приводит к дефициту продукции, и она дорожает.

Причиной инфляции может стать и рост издержек на производство или реализацию продукции из-за удорожания сырья или комплектующих. Чтобы сохранить прибыль, производители вынуждены поднимать цены. Увеличение издержек может привести к сокращению производства и в результате — к уменьшению предложения.

Оказать влияние на рост цен могут также инфляционные ожидания — предположения о том, каким будет показатель инфляции в будущем. Эти ожидания могут вынудить предпринимателей поднять цены на продукцию или скорректировать объемы производства. Граждане предпочтут приобрести больше товаров, пока они не подорожали, и станут меньше сберегать.

Каким должен быть оптимальный уровень инфляции для развития экономики

Высокая инфляция не дает экономике нормально развиваться. Доходы населения и бизнеса быстро обесцениваются, что отрицательно сказывается на спросе, уровне жизни граждан, настроениях в обществе. Из-за неопределенной ситуации в экономике граждане и предприятия не могут строить долгосрочные планы. Все это негативно влияет на сбережения, потребление, производство и возможности инвестирования.

Не менее опасен для экономики и обратный процесс — дефляция. Потребители откладывают расходы, поскольку ожидают дальнейшего снижения цен, в результате спрос падает. Доходы бизнеса не растут, возникают трудности с закупкой сырья, выплатой заработных плат, вследствие чего компании вынуждены сокращать производство или вовсе закрыться.

Заморозка цен также неблагоприятно сказывается на балансе спроса и предложения. Граждане будут больше покупать, но бизнес не сможет поддерживать размеры производства из-за недостаточного дохода. Попытка сохранить выпуск продукции на прежнем уровне приведет к ухудшению ее качества.

Чтобы экономика развивалась, важно поддерживать стабильно низкую инфляцию (до 6% в год). Если цены растут медленно и предсказуемо, население может планировать бюджет и дорогие покупки, не боится сберегать и не опасается, что доходы обесценятся. Бизнес может строить долгосрочные планы и вкладывать средства в расширение производства.

По темпу роста выделяют умеренную инфляцию — от 6 до 10% в год, высокую — от 10 до 100% в год и гиперинфляцию — цены растут на более чем 100% в год.

Какой уровень инфляции в России

Уровень инфляции в России регулирует Центральный банк при помощи ключевой ставки. После повышения ставки растут проценты по кредитам и депозитам, людям становится выгоднее не тратить, а сберегать. В результате спрос снижается, инфляция замедляется.

Цель Банка России — поддерживать годовую инфляцию вблизи 4%. Сохранение инфляции на таком уровне позволяет избежать обесценивания доходов и сбережений граждан и компаний и одновременно способствует развитию экономики.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2025 года составила 6,64%. В годовом выражении продовольственные товары подорожали на 7,51%, непродовольственные — на 3,47%. Стоимость услуг поднялась на 9,36% по сравнению с ноябрем 2024 года.