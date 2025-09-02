Политика ЦБ при любом сценарии направлена на возвращение инфляции к 4%

В Банке России отмечают, что реализация базового сценария оценивается как наиболее вероятная

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Политика Банка России при любом сценарии развития экономики РФ направлена на возвращение инфляции к 4% и на ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. Об этом сообщается в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов.

"Политика Банка России при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынка", - говорится в документе.

В ЦБ отмечают, что реализация базового сценария оценивается как наиболее вероятная. Среди сценариев "Дезинфляционный" и "Проинфляционный" более вероятным представляется последний. Вероятность реализации сценария "Рисковый" могла немного вырасти по сравнению с прошлым годом, но остается низкой.