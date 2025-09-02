ЦБ в дезинфляционном сценарии поднял прогноз инфляции к концу года до 6-7%

Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 4%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России в дезинфляционном сценарии развития экономики РФ поднял прогноз по инфляции к концу 2025 года до 6-7% с 4-4,5%, нижняя граница прогноза на 2026 год понижена до 3% с 4%. Об этом сообщается в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов".

Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 4%, прогноз на 2028 год также составил 4%.

При этом, по данным ЦБ, в проинфляционном сценарии поднят прогноз по инфляции в РФ в декабре до 6-7% с 5,5-6%, верхняя граница прогноза на 2026 г. понижена с 5% до 4,5%. Прогноз на 2027 г. сохранен на уровне 4%, прогноз на 2028 г. также составил 4%. В рисковом сценарии ЦБ РФ резко снизил прогноз по инфляции в декабре до 6-7% с 13-15%, прогноз на 2026 год повышен с 8-9% до 10-12%. Прогноз на 2027 год составил 10,6-12,6%, на 2028 г. - 10-11%.