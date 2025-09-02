Введение цифрового рубля также не создаст дополнительной массы денег, уточнил зампред Банка России Алексей Заботкин

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Введение цифрового рубля не окажет влияния на проведение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ и не создаст дополнительной денежной массы. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Цифровой рубль не оказывает влияния на ДКП и не создает дополнительной массы денег", - подчеркнул Заботкин.

Ранее регулятор указал, что введение цифрового рубля может повлиять на ликвидность банков, но значительного оттока средств из банковского сектора не ожидается.