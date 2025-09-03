Ежегодные объемы ремонтного дноуглубления в этом порту оцениваются в 3,9-5 млн куб. м, отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" намерена закупить 10 высокопроизводительных дноуглубительных судов для выполнения работ в морском порту Сабетта до 2028 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Госкорпорация "Росатом" планирует в 2026-2028 годах закупить 10 высокопроизводительных дноуглубительных судов для выполнения работ в морском порту Сабетта", - сказал министр.

Чекунков отметил, что ежегодные объемы ремонтного дноуглубления в этом порту оцениваются в 3,9-5 млн куб. м. "Рассматривается возможность применения механизмов господдержки для реализации проекта - это позволило бы установить экономически обоснованные и приемлемые для судовладельцев портовые сборы. Однако пока решений не принято", - пояснил он.

Полный текст интервью будет опубликован 4 сентября в 00:00 мск.