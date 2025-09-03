Речь о региональных самолетах Ил-114, "Байкал", "Ладога" и "Освей", уточнил первый вице-премьер

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании уже формируют заказ через механизм льготного лизинга на региональные самолеты Ил-114, "Байкал", "Ладога" и "Освей", они будут поставляться заказчикам по мере расширения производства, сообщил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

На вопрос о том, планируется ли обязать авиакомпании переходить на новые самолеты вместо используемых сегодня Ан-24, Мантуров отметил, что для этого необходимо достаточное количество производимых самолетов данной номенклатуры.

"Лучше всегда иметь мотивационные механизмы, они у государства имеются. Я имею в виду гражданский госзаказ, в составе которого есть и Ил-114, и "Байкал" в перспективе, "Ладога", "Освей". Через механизмы льготного лизинга авиакомпании уже формируют заказы. И по мере расширения производства и увеличения заказов самолеты российского производства будут поставляться региональным авиакомпаниям", - сказал первый вице-премьер.

Как сообщалось ранее, серийное производство Ил-114 ожидается в 2026 году, в декабре 2025 года самолет планируется сертифицировать. Что касается самолета "Байкал", премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что он должен быть готов к серийному производству не позднее декабря 2026 года.

Выкатка опытного образца ТВРС-44 "Ладога" запланирована на конец декабря текущего года, сообщали ранее в Минпромторге РФ. Опытный образец самолета "Освей" в кооперации с Россией планируется создать в Белоруссии в 2026 году, говорил ранее председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.