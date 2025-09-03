Аксаков предложил сократить минимальный срок владения ИИС-3 до трех лет

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку добавил, что необходимо оценить влияние такой меры на бюджет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил за сокращение минимального срока владения индивидуальным инвестиционным счетом третьего типа (ИИС-3) с нынешних пяти лет до трех. Соответствующую инициативу он озвучил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Считаю, что достаточно эффективной мерой привлечения инвесторов могло бы стать сокращение минимального срока владения ИИС-3. Сейчас предусмотрено его повышение для сохранения права на налоговые льготы с нынешних 5 до 10 лет к 2031 году. Многими розничными инвесторами даже пятилетний срок воспринимается как избыточный. На мой взгляд, стоит подумать о возврате к трехлетнему периоду, который действовал для инвестсчетов первого и второго типов", - отметил Аксаков.

Он добавил, что необходимо оценить влияние такой меры на бюджет. Также для повышения привлекательности долгосрочных вложений Аксаков считает нужным освободить от НДФЛ дивиденды, остающиеся на ИИС.

Третий тип ИИС - это ИИС с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа - без ограничений суммы вложений и на срок от пяти до 10 лет в зависимости от года заключения договора. При этом каждый инвестор может иметь до трех таких счетов.

Полный текст интервью будет опубликован 4 сентября в 09:00 мск.