МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки ЦБ не приведет к мгновенному оживлению спроса на кредиты. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин.

"Не стоит ожидать мгновенного оживления рынка кредитования по результатам снижения ключевой ставки. Во-первых, несмотря на снижение, ставка по-прежнему остается достаточно высокой. Во-вторых, поведение потребителей реагирует на относительно незначительные изменения, как правило, с отставанием", - сказал Алексин.

Он отметил, что оценить эффект для рынка кредитования от июльского понижения ставки до 18% можно будет в конце текущего года, когда потенциальные заемщики, которые размещали сбережения на вкладах под высокий процент, будут использовать эти средства для крупных покупок. По словам Алексина, это приведет к росту автокредитования и ипотечного рынка, при котором существенная доля сделок будет совершаться с первоначальным взносом, сформированным за счет завершившихся депозитов. Значительное влияние на поведение заемщиков оказывают ожидания дальнейшего снижения ставки.

"Потребители занимают выжидательную позицию в преддверии следующего заседания ЦБ по вопросу об уровне ключевой ставки, которое запланировано на 12 сентября. Текущий уровень ставки, несмотря на снижение, все еще сдерживает мгновенное оживление кредитной активности", - сказал Алексин.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 4 сентября в 07:00 мск.