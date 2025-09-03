Мантуров: в РФ блокировали продажу более 2 млрд небезопасных товаров

От маркировки товаров есть и фискальные результаты, отметил первый вице-премьер

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Продажа более 2 млрд потенциально опасных товаров была блокирована на кассах в РФ с момента запуска механизма разрешительного режима. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Стала внедряться система запретов на проведение кассовых операций по определенным категориям товаров. Это существенным образом снизило продажу просроченной продукции - например, по молочке в 41 раз. С момента запуска механизма была заблокирована продажа более 2 млрд потенциально небезопасных товаров", - сказал он.

Кроме того, в РФ проводится эксперимент по недопущению поставок небезопасной продукции в социальные учреждения, где нет касс. В нем участвуют более 1,5 тыс. школ, детских садов, больниц и других учреждений в семи субъектах РФ и 34 оператора питания. "Пилот" сосредоточен на чувствительных категориях продуктов, - вода и молочка, но список планируется расширить. На данный момент даже в добровольном пилотном режиме уже удалось выявить более 500 тонн некачественной продукции", - рассказал Мантуров.

Он также отметил, что от маркировки есть и фискальные результаты. Так, в 2019-2024 годах благодаря "обелению" рынка бюджет РФ получил около 1,2 трлн рублей.

"Видя эти результаты, мы продолжим работу по расширению номенклатуры маркируемых товаров. В первую очередь это в интересах потребителя, но и производитель получает выгоду в виде бесплатной информации от ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы "Честный знак" - прим. ТАСС) и данных о продажах их продукции. Это дает возможность, в том числе, принятия управленческих решений", - заключил первый вице-премьер.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.