ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Предприятия по выпуску лазерной аппаратуры, роботов, композитных материалов намерены создать в рамках международной территории опережающего развития (МТОР). Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В портфеле перспективных проектов - преимущественно высокотехнологичные производства. В частности, предприятия по выпуску лазерной аппаратуры, роботов, композитных материалов, "умных" лифтов, станков для металлообработки", - сказал министр.

Чекунков отметил, что новый инструмент направлен, прежде всего, на привлечение иностранных инвестиций в технологические и инновационные проекты, развитие международной промышленной кооперации в перспективных отраслях.

Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на десять лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.

