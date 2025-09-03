Глава компании Павел Сниккарс сообщил, что за январь - июнь показатель снизился на 6%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Т плюс" ожидает, что выработка электроэнергии по итогам 2025 года составит 57,6 млрд кВт-ч, что сопоставимо с показателями прошлого года. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава компании Павел Сниккарс.

"Исходим из того, что выработка электроэнергии составит около 57,6 млрд кВт-ч - сопоставимо с объемами прошлого года. Показатель близок к оценке, заложенной в нашем бизнес-плане", - сказал он.

Сниккарс добавил, что за январь - июнь выработка электроэнергии "Т плюс" снизилась на 6% - до 20 млрд кВт-ч.