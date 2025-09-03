Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что процесс санации включает не только оздоровление, но и тщательную проверку всех операций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Отзыв лицензии после санации является нормальной процедурой в банковской системе, такие решения принимаются ЦБ после полного исчерпания возможностей финансового оздоровления кредитной организации. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Если возможности санировать банк и вывести его на нормальную работу нет, то, очевидно, принимается решение о том, что такой банк ликвидируется", - сказал Аксаков.

Он добавил, что подобная ситуация является нормальной с процедурной точки зрения.

Депутат отметил, что процесс санации включает не только оздоровление, но и тщательную проверку всех операций. "Санация - это не только оздоровление самого банка, но и поиск по его обязательствам, по каналам его взаимодействия со своими клиентами", - сказал Аксаков.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у "Таврического банка". Кредитная организация была участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам.

О банке

"Таврический банк" был основан в 1993 году в Санкт-Петербурге. Он стал испытывать проблемы с ликвидностью в декабре 2014 года после того, как частные вкладчики стали в массовом порядке забирать вклады. Было принято решение спасти банк, санатором выбрали банк МФК, предложивший наиболее выгодные финансовые условия для санации. АСВ и ЦБ предоставили на санацию кредит в размере 28 млрд рублей сроком на 10 лет. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе России.

В 2017 году Смольнинский суд Санкт-Петербурга дал по семь лет Александру Сабадашу, председателю правления банка "Таврический" Сергею Сомову и члену правления Дмитрию Гаркуше за мошенническое хищение $6 млн.

Из информации на сайте банка следует, что завершение финансового оздоровления банка ожидалось к 1 июля 2035 года.