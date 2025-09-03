Средства компенсируют расходы региона на выплаты пострадавшим и семьям погибших, а также неотложные затраты на восстановление инфраструктуры поселка Лесной

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рязанская область получит 200 млн рублей из федерального бюджета для компенсации расходов на ликвидацию последствий ЧП на предприятии в Шиловском районе региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о выделении региону в 2025 году 200 млн рублей в виде дотации. Средства предназначены для компенсации расходов на ликвидацию последствий ЧП в пос. Лесной", - говорится в сообщении пресс-службы правительства, которая ссылается на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.

По словам парламентария, средства компенсируют расходы региона на выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате происшествия, а также неотложные затраты на восстановление инфраструктуры поселка Лесной.

Как отметил губернатор Павел Малков, семьи погибших получат суммарные компенсации в размере более 5 млн рублей, включая выплаты от региона, предприятия и Соцфонда РФ. "Суммарные компенсации пострадавшим варьируются от 413 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от степени полученного вреда здоровью. Региональные выплаты семьям погибших и пострадавшим уже начались", - цитирует пресс-служба слова главы региона.