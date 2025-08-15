Что известно о ЧП на предприятии в Рязанской области

Пожар произошел в одном из производственных цехов на предприятии в Рязанской области, четверо погибли, есть пострадавшие, сообщили в оперштабе региона.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- 15 августа ориентировочно в 10:30 мск на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошло возгорание в одном из производственных цехов.
- Угрозы жилому сектору из-за ЧП нет, персонал эвакуировали, сообщили в МЧС.
- На месте создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы - 70 человек и 28 единиц техники.
Пострадавшие
- По последним данным, четверо погибли.
- Количество пострадавших уточняется.
- Те, кому необходима медпомощь, направляются в межмуниципальный медицинский центр рабочего поселка Шилово.
Расследование и реакция
- Создан штаб по ликвидации последствий ЧП. В него вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов.
- На место происшествия выехал губернатор Павел Малков.
- Касимовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области организовал процессуальную проверку.
- Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ликвидацию последствий ЧП.