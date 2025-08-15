15 августа, 13:14,
обновлено 15 августа, 13:38
Статья

Что известно о ЧП на предприятии в Рязанской области

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Пожар произошел в одном из производственных цехов на предприятии в Рязанской области, четверо погибли, есть пострадавшие, сообщили в оперштабе региона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • 15 августа ориентировочно в 10:30 мск на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошло возгорание в одном из производственных цехов.
  • Угрозы жилому сектору из-за ЧП нет, персонал эвакуировали, сообщили в МЧС.
  • На месте создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы - 70 человек и 28 единиц техники.

Пострадавшие

  • По последним данным, четверо погибли.
  • Количество пострадавших уточняется.
  • Те, кому необходима медпомощь, направляются в межмуниципальный медицинский центр рабочего поселка Шилово.

Расследование и реакция

  • Создан штаб по ликвидации последствий ЧП. В него вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов.
  • На место происшествия выехал губернатор Павел Малков.
  • Касимовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области организовал процессуальную проверку.
  • Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ликвидацию последствий ЧП.
 
Теги:
РоссияРязанская область