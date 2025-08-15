Что известно о ЧП на предприятии в Рязанской области

Пожар произошел в одном из производственных цехов на предприятии в Рязанской области, четверо погибли, есть пострадавшие, сообщили в оперштабе региона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

15 августа ориентировочно в 10:30 мск на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошло возгорание в одном из производственных цехов.

Угрозы жилому сектору из-за ЧП нет, персонал эвакуировали, сообщили в МЧС.

На месте создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы - 70 человек и 28 единиц техники.

Пострадавшие

По последним данным, четверо погибли.

Количество пострадавших уточняется.

Те, кому необходима медпомощь, направляются в межмуниципальный медицинский центр рабочего поселка Шилово.

Расследование и реакция