Из-за возгорания на одном из предприятий Шиловского района есть пострадавшие

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти создали штаб по ликвидации последствий ЧП на одном из предприятий в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Шиловском районе. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания на одном из предприятий Шиловского района есть пострадавшие, их направили в районную больницу. На место происшествия выехал губернатор Павел Малков.