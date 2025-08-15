Прокуратура региона взяла на контроль ликвидацию последствий происшествия

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия на одном из предприятий в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка по факту возгорания на одном из предприятий поселка Лесной Шиловского района Рязанской области. По предварительным данным, 15 августа 2025 года в поселке Лесном Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия", - сказано в сообщении.

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль ликвидацию последствий ЧП, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства региона.