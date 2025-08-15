Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным управлением СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказано в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. "В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверено соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов на предприятии установленным нормам", - добавили в управлении.