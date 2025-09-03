3 сентября, 17:13,
Визит Владимира Путина в Китай — 2025

Путин: у России, как и у США, есть дисбалансы в торговле с другими странами

Вопросы получается решать, указал российский лидер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия, как и в том числе Соединенные Штаты Америки, имеет дисбалансы в международной торговле с партнерами, данные вопросы получается решать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"С одним из партнеров у нас в три раза поставки на наш рынок превышают то, что мы поставляем на рынок нашего партнера. Набираясь терпения, ищем решение", - сказал российский лидер, комментируя решения США по введению тарифов при дисбалансах в торговле. 

