Путин: у России, как и у США, есть дисбалансы в торговле с другими странами

Вопросы получается решать, указал российский лидер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия, как и в том числе Соединенные Штаты Америки, имеет дисбалансы в международной торговле с партнерами, данные вопросы получается решать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"С одним из партнеров у нас в три раза поставки на наш рынок превышают то, что мы поставляем на рынок нашего партнера. Набираясь терпения, ищем решение", - сказал российский лидер, комментируя решения США по введению тарифов при дисбалансах в торговле.