Встреча с Зеленским, ход СВО и юмор Трампа: о чем Путин говорил на пресс-конференции в КНР

Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Китай 3 сентября. Российский лидер прилетел туда еще 31 августа — на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). За время пребывания в КНР глава государства провел множество переговоров на высшем уровне. Об итогах поездки президент рассказал в ходе пресс-конференции

Позитивные результаты

Результаты своего визита в Китай Путин назвал весьма позитивными. Как отметил российский лидер, единство всех собравшихся стран в КНР демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей.

"Документы, которые были приняты, причем приняты всеми участниками [ШОС], они нацелены на будущее. Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно", — отметил президент.

Он заявил, что эта длительная поездка позволила ему многократно встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке и обсудить самые важные темы.

За счет новых соглашений с Китаем о поставках трубопроводного газа Россия, по словам Путина, сможет нарастить объемы экспорта газа в КНР до более чем 100 млрд куб. м газа в год. Эти соглашения, как отметил президент, выгодны и России, и Китаю.

"Здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе. И, кстати, цена тоже на этот продукт, она формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по формуле определенной", — сказал он.

О встрече с Зеленским

Путин высказался о возможности встречи с Владимиром Зеленским и напомнил, что никогда ее не исключал. Глава государства сообщил, что его американский коллега Дональд Трамп просил его провести такие переговоры.

"Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", — сказал российский лидер.

При этом он задался вопросом, есть ли смысл в этих встречах. Он отметил, что никаких способов продления полномочий главы государства в Конституции Украины не предусмотрено. Зеленского он назвал "действующим главой администрации", а проведение встречи с ним в его нынешнем статусе счел "путем в никуда".

Об СВО и гарантиях безопасности

Российский лидер подчеркнул, что Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но не должна это делать за счет России. Вопрос о "гарантиях безопасности Украине в обмен на территории", по его словам, никогда не ставился.

Путин призвал уважать мнение людей, поддержавших на референдумах присоединение к России, он отметил, что "это и есть демократия". При этом глава государства обратил внимание, что в рамках СВО Россия борется не столько за территории, сколько за права людей.

Президент также напомнил, что РФ еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса и закончить конфликт, но после отвода российских войск от Киева Украина передумала.

Сегодня на СВО, как отметил Путин, все группировки ВС РФ успешно наступают на всех направлениях. Наступление, по его словам, идет разным темпом, противник пытается "затыкать дыры". Укомплектованность подразделений ВСУ, по его словам, находится у критической черты, они не способны вести крупномасштабные наступательные операции и пытаются удержать рубежи, но ВС РФ расслабляться нельзя.

Подавляющее большинство российских бойцов, как обратил внимание Путин, стоит на том, чтобы Россия достигла своих целей в СВО.

В вопросе украинского урегулирования президент видит "свет в конце тоннеля", но РФ готова и к военному решению поставленных задач. Путин выразил уверенность, что существует возможность договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине.

О Трампе

На встрече с Трампом Путин, как он рассказал, говорил на "ломаном английском".

По словам президента, все мировые лидеры, с которыми он общался в Китае, поддержали его встречу с Трампом на Аляске. Как отметил Путин, все его собеседники выразили надежду на то, что позиция его американского коллеги приведет к окончанию конфликта на Украине.

Он также прокомментировал заявление Трампа о якобы "сговоре" России, Китая и КНДР. "Отличного и незабываемого праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", — говорится в посте американского президента в соцсетях.

Путин отметил, что его американский коллега не лишен юмора.

Российский лидер также сообщил, что подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, ее сроки неизвестны. При этом он подтвердил, что пригласил американского коллегу в Москву.

Об отношениях с Азербайджаном

Во время визита в Китай Путин поздоровался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой (а по совместительству — первым вице-президентом) и перекинулся с ним "двумя-тремя словами".

Российский лидер признал, что в отношениях с Азербайджаном есть проблемы, но выразил уверенность, что все встанет на свои места.

Он обратил внимание, что между Азербайджаном и Россией установлены фундаментальные отношения, у сторон есть взаимные интересы к их развитию.

Лидия Мисник