Комментируя состояние отношений Москвы и Баку, президент РФ заметил, что "в отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры, и есть проблемы"

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что перекинулся с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым "двумя-тремя словами" 3 сентября во время торжественных мероприятий в Пекине по случаю празднования 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись", - поделился российский лидер во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Комментируя состояние отношений Москвы и Баку, Путин заметил, что "в отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры, и есть проблемы". "Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места", - убежден Путин.