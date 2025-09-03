Путин: Украина имеет право выбирать систему обеспечения своей безопасности

Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, подчеркнул российский лидер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Каждая страна, в том числе Украина, имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но не должна делать это за счет безопасности другой страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации", - подчеркнул Путин.