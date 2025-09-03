Путин назвал своевременной инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, указал российский лидер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китайская инициатива о глобальном управлении очень своевременна и позитивна. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

"Документы, которые были приняты, причем приняты всеми участниками, они нацелены на будущее. Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, - отметил президент. - И что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают являться партнерствами".