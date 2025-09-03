Путин рассказал, что говорил с Трампом на Аляске на "ломаном английском"

Президент РФ в начале сказал американскому лидеру: "Очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым"

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске на "ломаном английском".

"Мы говорили, конечно, на английском, но такой ломаный [английский], то, что у меня уже частично остается от словарного запаса", - пояснил Путин на пресс-конференции в Китае, отвечая на вопрос журналистов о своем разговоре с Трампом на красной дорожке и в лимузине по прибытии в Анкоридж.

"Но в самом начале, я сказал же об этом на пресс-конференции, я ему сказал: "I'm very glad to see you, dear neighbor" - "очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым". Ну, а в лимузине пока ехали, там ехать 30 секунд. Такими общими фразами перебросились", - уточнил российский лидер.