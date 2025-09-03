Чекунков: для севзавоза нужно 10 универсальных сухогрузных судов ледового класса

Проект такого судна разрабатывается, отметил глава Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Для обеспечения северного завоза необходимо 10 универсальных сухогрузных судов ледового класса. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках Восточного экономического форума.

"В рамках реализации плана развития Северного морского пути совместно с Росатомом определена потребность в строительстве 10 универсальных сухогрузных судов ледового класса для обеспечения северного завоза. Эта потребность учтена Минпромторгом России в Перспективном плане строительства гражданских судов на период до 2035 года. В настоящее время прорабатывается проект такого судна", - сказал министр.

Чекунков отметил, что ключевым фактором обеспечения северного завоза является флот. Водный транспорт обеспечивает более 90% от совокупного объема доставки. "На сегодняшний день для целей северного завоза успешно используются суда типа "река-море". Такие суда представляют самый массовый сегмент, выпускаемый отечественной судостроительной промышленностью", - пояснил он.