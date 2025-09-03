Как отметил глава компании Павел Сниккарс, ускорить проверки помогут роботы, благодаря которым можно эффективнее диагностировать трубы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сроки ремонтных отключений горячего водоснабжения в России будут сокращаться, заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума глава компании "Т плюс" Павел Сниккарс.

"Я считаю, что в будущем сроки ремонтных отключений горячего водоснабжения, безусловно, будут сокращаться. В том числе благодаря грамотному проектированию систем теплоснабжения и порядку проведения гидравлических испытаний. Но надо понимать, что любая техника требует технического обслуживания. Любые железки ломаются, их надо вовремя обслуживать", - сказал он.

По словам Сниккарса, плановые перерывы в снабжении горячей водой уже сокращаются. "Например, у нас в Екатеринбурге отключение горячей воды длится меньше 14 дней, а в некоторых домах - и вовсе по 3-4 дня", - отметил он.

Сниккарс пояснил, что при ремонтах воду отключают для того, чтобы проверить на экстремальных параметрах давления всю сеть теплоснабжения - от котельных и ТЭЦ до жилого дома, а также сеть внутри дома.

"Срок отключений можно несколько сократить, если повысить согласованность действий всех участников этой цепочки. Сети можно проверять секционно, и такая работа ведется. Там, где есть резервные ветки теплоснабжения, испытания могут быть и без отключений", - уточнил гендиректор "Т плюс".

Кроме того, ускорить проверки помогут роботы, благодаря которым можно эффективнее диагностировать трубы - проверять, толщину стенки трубы, ее коррозию, добавил Сниккарс.

О компании

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал-ч.

