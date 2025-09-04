Кредитный рейтинг граждан этой возрастной категории составляет в среднем 750 баллов против 707 баллов в среднем по всем заемщикам, отметил Михаил Алексин

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заемщики старшего возраста показывают лучшую платежную дисциплину по кредитам, чем остальные категории клиентов. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин в преддверии Восточного экономического форума.

"Самую высокую дисциплинированность в обслуживании кредитов имеет как раз сегмент заемщиков старше 60 лет: их кредитный рейтинг составляет в среднем 750 баллов против 707 баллов в среднем по всем заемщикам", - сказал он.

По словам Алексина, именно высокая надежность этой группы населения смягчает влияние демографического старения на кредитный рынок.

Он отметил, что при меньшем объеме заимствований пенсионеры показывают наибольшую платежеспособность.

