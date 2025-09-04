Гендиректор ОКБ: Единая биометрическая система ускорит выдачу кредитов

В будущем рассмотрение заявки на заем может занять лишь несколько секунд, считает Михаил Алексин

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Внедрение Единой биометрической системы (ЕБС) позволит значительно ускорить процесс оформления кредитов. Об этом в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин.

"Распространение использования ЕБС уже в ближайшем будущем может значительно ускорить сами процессы кредитования, в которых взаимодействие банков или других кредиторов с бюро кредитных историй является лишь одним из этапов. Наступит тот день, когда пользователь сможет заполнить кредитную заявку, широко улыбнувшись камере телефона, а подмигнув ей даст согласие на проверку своей кредитной истории, еще несколько секунд уйдет на одобрение и можно будет заключать сделку", - сказал Алексин.

Он добавил, что технический запрос кредитной истории между банком и БКИ выполняется практически мгновенно, другие этапы процесса занимают существенно больше времени. Именно их и призвана ускорить биометрия.

