Аксаков: Госдума осенью рассмотрит законопроект о развитии краудфандинга

Госдума в осеннюю сессию также рассмотрит законопроект о дополнительных выплатах по ОСАГО при самостоятельном ремонте автомобиля, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Госдума в период осенней сессии приступит к рассмотрению законопроекта о развитии краудфандинга. Поправки позволят финансировать проекты сразу после сбора минимальной необходимой суммы, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Поправки позволят финансировать проекты уже с момента сбора минимально необходимой суммы, одновременно с этим купируются риски инвестиций в недофинансированные проекты, вводятся дополнительные меры по защите интересов участников инвестиционной платформы", - отметил Аксаков.

Он также сообщил, что Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект о дополнительных выплатах по ОСАГО при самостоятельном ремонте автомобиля. Кроме того, для водителей такси и общественного транспорта предлагается ввести возможность оформления краткосрочных полисов ОСГОП, добавил Аксаков.

