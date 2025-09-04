Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что мазут дорогой, не экологичный и не надежный вид топлива

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Газификация Камчатки и уход от мазутной зависимости позволит региону сэкономить около 10 млрд рублей на реализацию соцпроектов. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил губернатор края Владимир Солодов.

"У нас несколько четких задач в части развития энергетики, которые мы планомерно решаем. Из них приоритетная - это обеспечение газификации через плавучую регазификационную установку, она сейчас в процессе реализации. Что даст Камчатке этот проект? Это уход от мазутной зависимости. Мазут дорогой, не экологичный, не надежный вид топлива. Мы к 2027 году должны уйти от него и перейти на газ, который будет поставляться по регулируемой социальной цене для Камчатского края. Тем самым минимальная экономия в размере порядка 10 млрд рублей будет достигнута. А это построенные школы, детские сады, это возможность поддержки социальной сферы, и все, что необходимо нам из бюджета финансировать", - сказал Солодов.

По его словам, еще одно направление развития энергетики - это использование собственных источников. "Мы в этом смысле уникальный регион. У нас помимо общераспространенных источников возобновляемой энергии, таких как солнце и ветер, есть уникальное тепло земли. И надо сказать, что мы уже сейчас лидер в стране по доле электроэнергии от возобновляемых источников - примерно 30%. Ставим планку увеличить до 40%", - сказал губернатор.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст будет опубликован в 02:00 мск 5 сентября.