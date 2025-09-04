Российская сторона готова расширять культурные, образовательные, а также межрегиональные контакты с Лаосом, отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Заседание российско-лаосской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в октябре 2025 года в Москве. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе сессии X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Видим тенденцию расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества (между РФ и Лаосом - прим. ТАСС) и готовы дальше продолжать совместные инициативы. Обращаюсь и к коллегам из Торгово-промышленной палаты РФ, и к бизнесу: формируются новые логистические возможности, которые надо использовать. Обсудим эти вопросы в октябре на российско-лаосской межправительственной комиссии, которая пройдет в этом году в Москве", - сказал он.

Российская сторона готова расширять культурные, образовательные, а также межрегиональные контакты с Лаосом, добавил Файзуллин.

