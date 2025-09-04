Число пользователей мессенджера Max превысило 30 млн

Групповых чатов в мессенджере, по его собственным данным, больше 1,2 млн

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Число пользователей национального мессенджера Max достигло и уже превысило 30 млн человек, сообщили ТАСС в его пресс-службе. С момента запуска пользователи отправили в нем более 1 млрд сообщений.

"Аудитория Max превысила 30 миллионов человек", - сообщили в пресс-службе. Там же поделились, что в конце августа - начале сентября звонков в мессенджере стало "в десятки раз" больше в сравнении с июлем, превысив 8 млн в день.

Один голосовой вызов в Max теперь длится примерно 9 минут, групповой звонок - 58 минут. Групповых чатов в мессенджере, по его собственным данным, больше 1,2 млн. Также пользователи уже отправили друг другу более 3 млн видеокружков.