Inditex подала заявку в Роспатент на регистрацию знака Zara

Товарный знак соответствует классу "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечению временного проживания, услуги столовых, детских садов, баров, услуги закусочных"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Испанская компания Inditex, владеющей в том числе брендами одежды Zara и Bershka, подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Zarа в синем и белом цветах, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка подана 29 августа 2025 года из Испании. Товарный знак регистрируется по одному классу (№ 43) международной классификации товаров и услуг - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечению временного проживания, услуги столовых, детских садов, баров, услуги закусочных.

В мае 2025 года вице-президент Союза торговых центров, совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева выразила мнение, что возвращение Zara в Россию может произойти после 2027 года, более вероятный сценарий - 2029 год.

Inditex (владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho), у которой в РФ было более 500 магазинов, в начале марта 2022 года решила временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов в 100 странах.

Ранее сообщалось, что управляющий магазинами одежды Uniqlo японский холдинг Fast Retailing Co. подал в Роспатент 10 заявок на товарные знаки. Они поданы 31 августа из Японии. Среди них - логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах. Также поданы заявки на названия Uniqlo и "Юникло", следует из данных Роспатента.