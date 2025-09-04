Глава региона Айсен Николаев назвал мероприятие главным форумом для всех субъектов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) планирует в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписать соглашения на более чем 100 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС глава региона Айсен Николаев.

"Мы сейчас готовим ряд соглашений, - сказал Николаев. - Всего, мы считаем, что будет привлечено по их итогам более 100 млрд рублей. <…> В первый день форума, подписали соглашение, которое позволит привлечь свыше 8,5 млрд рублей в строительство современного логистического хаба для Ozon, который реально обеспечит большое количество и рабочих мест, и, конечно, повышение качества обслуживания для всей нашей огромной территории".

Он назвал ВЭФ главным форумом для всех субъектов Дальнего Востока. "Безусловно, крайне важен и крайне нужен. За 10 форумов здесь подписано большое количество соглашений, которые позволили нам привлечь более 1 трлн рублей в экономику Якутии. Это то, что реально привлечено, то, благодаря чему уже созданы десятки тысяч рабочих мест, построены большие производственные объекты, построена энергетическая, транспортная инфраструктура. Конечно же, значение ВЭФ, как площадки, на которой зарождались эти проекты, обсуждались эти проекты, финализировалось их окончательное юридическое оформление, трудно переоценить. Я рад, что благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина и энергии вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева такой форум у нас есть", - отметил глава региона.

