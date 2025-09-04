Эксперт Шаран: cтраны ШОС совместно продвигаются к надежному мировому порядку

По словам вице-президента Международного форума БРИКС, одним из ключевых результатов саммита в Тяньцзине является растущая значимость глобального Юга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Результатом договоренностей, достигнутых в рамках саммита ШОС, прошедшего в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, стало начало совместного движения стран к справедливому и надежному мировому порядку. Так прокомментировал ТАСС итоги саммита вице-президент Международного форума БРИКС Сукрит Шаран.

"Были приняты важные решения по целому ряду направлений, включая энергетику, финансовую и технологическую сферы, а также другие жизненно важные сектора. Такой формат сотрудничества позволяет сбалансировать глобальное распределение влияния и прокладывает путь к более справедливому и надежному мировому порядку", - сказал Шаран.

Он также отметил, что одним из ключевых результатов видится становление многополярного мира и растущая значимость глобального Юга.

Шаран подчеркнул, комментируя недавнюю встречу встречу президента РФ Владимира Путина и и премьер-министра Индии Нарендры Моди, что Индия остается "настоящим другом" России при любых обстоятельствах.

"Эта встреча между стратегическими партнерами прошла чрезвычайно успешно. Индия активно поддерживала Россию в последние годы, особенно в сложные времена. Встреча также наглядно показала, что Индия остается "настоящим другом" России при любых обстоятельствах. Миру вновь были продемонстрированы аспекты тесной личной дружбы между двумя великими лидерами", - сказал Шаран.

О саммите ШОС

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.