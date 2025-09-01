Идея глобального управления, банк развития и теплый прием. Итоги саммита ШОС

Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению, создание банка развития стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Тяньцзиньская декларация, теплый прием с "Калинкой-малинкой" и первый за семь лет приезд в Китай премьер-министра Индии Нарендра Моди - ключевые события встречи лидеров ШОС, прошедшей в китайском Тяньцзине.

ТАСС собрал главное о переговорах в Тяньцзине.

Прием и встречи

Президент России Владимир Путин прилетел в Тяньцзин накануне. На своем Aurus, но с китайскими номерными знаками, он прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян". Под "Калинку-малинку" российский лидер прошел по красной ковровой дорожке на торжественный прием в честь глав делегаций.

Гостей ждала китайская кухня и концерт, российской делегации и Путину уделяли большое внимание, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, президент РФ прежде всего общался с председателем КНР. "Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", - уточнил Ушаков

Важные результаты были достигнуты на встрече Си Цзиньпина и Нарендрой Моди. Два лидера согласились, что Нью-Дели и Пекин - партнеры, а не соперники, отметили необходимость укрепления стратегических контактов и взаимного доверия, а также выразили обоюдную ответственность за прогресс и возрождение развивающихся стран.

Заявления лидеров

Председатель КНР во время своего выступления призвал страны скорее создать Банк развития ШОС и запустить центр по противодействию вызовам безопасности, а также сообщил о предоставлении Китаем членам ШОС кредитов на сумму 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в течение ближайших трех лет. Кроме того, на расширенном заседании Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, предложив работать со всеми странами над "совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления", а также "сообщества с единой судьбой человечества".

Путин поддержал инициативу китайского коллеги. По его словам, модели мироустройства с ориентацией на Европу и Северную Америку уходят в прошлое, а на смену им приходит действительно справедливая система. Что касается ШОС, то одной из приоритетных задач объединения президент назвал поддержание стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ. Затронув украинский конфликт, Путин указал на важность устранения первопричин кризиса и восстановления справедливый баланс в сфере безопасности.

Премьер-министр Индии в своей речи назвал формат ШОС+ отличной возможностью для расширения и углубления сотрудничества между странами, а также отметил, что проблема терроризма по-прежнему представляет собой серьезный вызов для всего человечества, и ШОС должна проявить единство в борьбе с угрозой.

Документы и договоренности

Лидеры стран приняли Тяньцзиньскую декларацию, в которой осудили удары США и Израиля по Ирану, указали на недопустимость повреждения ядерной инфраструктуры во время военных конфликтов, выступили с осуждением терроризма и подчеркнули неприемлемость двойных стандартов в борьбе с ним, выразили готовность поддержать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития Афганистана.

Также лидеры выразили готовность совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с искусственным интеллектом, развивать сотрудничество в военной области, выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и за право всех государств на регулирование интернета и суверенное право государств на управление им в национальном сегменте.

Участники саммита выступили за сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, за сохранение космического пространства свободным от любого оружия, при этом выступили против инициативы "евротройки" по восстановлению антииранских санкций СБ ООН, отметив ее незаконность.

Следующим председателем ШОС стала Киргизия.