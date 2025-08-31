Путин прибыл в Китай

Самолет президента России приземлился в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь, где начнется программа его четырехдневного визита

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь, здесь начинается программа четырехдневного визита российского лидера в Китай. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города - Тяньцзинь и Пекин.

В аэропорту Путина встречал почетный караул. У трапа главу государства ожидали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае. Путин, сойдя с трапа, обменялся рукопожатиями с встречающими, сел в президентский "Аурус" и отбыл в предоставленную ему резиденцию.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров, прибывших на саммит ШОС, ждет прием и концерт.