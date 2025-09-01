1 сентября, 09:33,
обновлено 1 сентября, 10:03
Тяньцзиньская декларация ШОС. Главное

Страны - участницы ШОС приняли Тянцзинскую декларацию. Это центральный документ встречи на высшем уровне, проходящей 31 августа - 1 сентября.

В итоговом документе, в частности, говорится, что участники саммита:

  • решили учредить банк развития ШОС.
  • объединят статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу".
  • выразили готовность поддержать усилия по обеспечению мира и развития Афганистана.
  • будут совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с ИИ.
  • назвали необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям.
  • выразили готовность продолжить диалог с организацией на высоком уровне.
  • осудили терроризм во всех формах и проявлениях.
  • заявили о готовности к сотрудничеству в военной области.
  • осудили удары США и Израиля по иранской ядерной инфраструктуре.
  • выступили за неукоснительное соблюдение положений ДНЯО.
  • осудили действия, следствием которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения в секторе Газа, а также указали на катастрофичность сложившейся гуманитарной ситуации в анклаве.
  • готовы сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
  • выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия.
  • призвали устранить преграды для участия в спортивных соревнованиях.
  • договорились о научно-техническом сотрудничестве.
  • выступили за право всех государств на регулирование интернета.
  • приветствуют резолюцию ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма.
  • призвали способствовать укреплению института семьи и предотвращать вовлечение молодежи в противоправную деятельность.
  • передадут председательство Киргизии.​​​
  • заявили о необходимости отражения исторической правды о Второй мировой войне.
  • выступили против восстановления антииранских санкций СБ ООН.
  • договорились сообща развивать туризм и медицину.
  • будут укреплять сотрудничество по вопросам устойчивого развития.
  • выступили за развитие взаимодействия в транспортной сфере.
  • призвали соблюдать КЗХО и выступили за ее расширение.
  • приветствовали развитие таможенного сотрудничества.
  • договорились развивать сотрудничество в области электронной торговли.
  • намерены наращивать партнерство в сельском хозяйстве.
  • отметили важность диалога с ЕАЭС и АСЕАН.
  • подписали соглашение по противодействию угрозам безопасности государств-членов.
  • договорились об Универсальном центре по противодействию угрозам и подписали соглашение об Антинаркотическом центре ШОС.
 
