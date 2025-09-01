Тяньцзиньская декларация ШОС. Главное

Страны - участницы ШОС приняли Тянцзинскую декларацию. Это центральный документ встречи на высшем уровне, проходящей 31 августа - 1 сентября.
В итоговом документе, в частности, говорится, что участники саммита:
- решили учредить банк развития ШОС.
- объединят статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу".
- выразили готовность поддержать усилия по обеспечению мира и развития Афганистана.
- будут совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с ИИ.
- назвали необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям.
- выразили готовность продолжить диалог с организацией на высоком уровне.
- осудили терроризм во всех формах и проявлениях.
- заявили о готовности к сотрудничеству в военной области.
- осудили удары США и Израиля по иранской ядерной инфраструктуре.
- выступили за неукоснительное соблюдение положений ДНЯО.
- осудили действия, следствием которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения в секторе Газа, а также указали на катастрофичность сложившейся гуманитарной ситуации в анклаве.
- готовы сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
- выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия.
- призвали устранить преграды для участия в спортивных соревнованиях.
- договорились о научно-техническом сотрудничестве.
- выступили за право всех государств на регулирование интернета.
- приветствуют резолюцию ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма.
- призвали способствовать укреплению института семьи и предотвращать вовлечение молодежи в противоправную деятельность.
- передадут председательство Киргизии.
- заявили о необходимости отражения исторической правды о Второй мировой войне.
- выступили против восстановления антииранских санкций СБ ООН.
- договорились сообща развивать туризм и медицину.
- будут укреплять сотрудничество по вопросам устойчивого развития.
- выступили за развитие взаимодействия в транспортной сфере.
- призвали соблюдать КЗХО и выступили за ее расширение.
- приветствовали развитие таможенного сотрудничества.
- договорились развивать сотрудничество в области электронной торговли.
- намерены наращивать партнерство в сельском хозяйстве.
- отметили важность диалога с ЕАЭС и АСЕАН.
- подписали соглашение по противодействию угрозам безопасности государств-членов.
- договорились об Универсальном центре по противодействию угрозам и подписали соглашение об Антинаркотическом центре ШОС.