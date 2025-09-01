Государства-члены вновь выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили действия, следствием которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения в секторе Газа, а также указали на катастрофичность сложившейся гуманитарной ситуации в анклаве. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства-члены, вновь выражая глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - отмечается в декларации.