Также государства указали на недопустимость повреждения ядерной инфраструктуры во время военных конфликтов

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили удары США и Израиля по Ирану в июне 2025 года и указали на недопустимость нанесения повреждений ядерной инфраструктуре в период военных конфликтов. Об этом говорится в итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены решительно осудили военные удары Государства Израиль и Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран в июне 2025 года. Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран", - указано в документе.