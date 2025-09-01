Страны ШОС готовы продолжать диалог на высоком уровне с ООН

Государства организации отметили, что "расширение обмена и сотрудничества с ООН и ее структурами является приоритетным направлением международных связей ШОС"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) намерена продолжать диалог высокого уровня с ООН, другими международными организациями и заинтересованными государствами. Об этом говорится в опубликованном тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены выступают за наращивание сотрудничества ШОС с заинтересованными государствами, партнерскими организациями и другими международными объединениями на основе принципов Устава ООН и Хартии ШОС", - сказано в документе.

Государства ШОС подчеркнули, что "расширение обмена и сотрудничества с ООН и ее структурами является приоритетным направлением международных связей ШОС". Они выразили готовность "и далее проводить диалог высокого уровня с ООН и ее структурами с целью повышения способности противостоять любым видам вызовов и угроз во имя мира, стабильного и устойчивого развития".

"Государства-члены подтверждают решимость углублять координацию и диалог по международно-правовым и другим актуальным вопросам глобальной повестки дня", - указано в декларации.