В организации отметили, что это необходимо для адаптации к современным реалиям

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Государства - участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают необходимым реформировать ООН, чтобы адаптировать ее к сегодняшним реалиям.

"Принято заявление Совета глав государств - членов ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН. Они считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления ООН", - говорится в опубликованной Тяньцзиньской декларации ШОС.