В Банке России посоветовали при переводе средств другому человеку указывать назначение платежа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России рассказал, как пользователю случайно не попасть под блокировку денежного перевода. Об этом регулятор сообщил в официальном Telegram-канале.

Так, в ЦБ посоветовали никогда не совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, не возвращать самостоятельно деньги, которые пришли якобы по ошибке. Вместо этого рекомендовали обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.

Также регулятор рекомендовал никому не передавать свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк и стараться не переводить деньги незнакомцам, в том числе не платить по номеру телефона в магазинах и на рынках. Банк, по словам регулятора, может расценить такие переводы, как подозрительные.

"Если вы все же переводите деньги другому человеку - например, оплачиваете товары или услуги, отправляете подарок коллеге или родственникам - обязательно укажите назначение платежа. Так переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений. Попасть под блокировку рискуют те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса. Такие платежи не только токсичные сами по себе, но и могут привести человека в преступные схемы. Например, когда организаторы напрямую сводят для расчетов граждан - потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности", - подчеркнули в ЦБ.

Помимо этого, регулятор рекомендовал своевременно сообщать об изменении персональных данных в банк. Также, по данным ЦБ, у банка могут возникнуть вопросы, если операции, связанные с предпринимательской деятельностью, проводятся по счету физического лица. "Если вы индивидуальный предприниматель или у вас свой бизнес, не допускайте налоговых задолженностей, ведите дела прозрачно", - заключили в ЦБ.